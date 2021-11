Roma, bufera social su Mou | “Ribaltone” Fonseca: i dettagli

Roma, social contro Mou dopo la sconfitta contro il Venezia: e il confronto con Fonseca viene tirato nuovamente in ballo.

Doveva essere la prova del riscatto, e invece, contro il Venezia, la Roma ha rimediato un’altra battuta d’arresto, assolutamente inaspettata per quello che è stato l’evolversi del match, che ha visto i giallorossi ribaltare un’iniziale situazione di svantaggio, salvo poi inchinarsi al cospetto del ritorno furioso della squadra di Zanetti: il rigore concesso ai padroni di casa ha chiaramente indirizzato l’esito dell’incontro, e fatto esplodere di rabbia il popolo giallorosso.

Alcuni tifosi si sono scagliati anche contro Mou, finito nel mirino della critica per alcune scelte che non tutti hanno condiviso, e il confronto con Fonseca è tornato prepotentemente in auge: “Fonseca non aveva a disposizione gli investimenti che ha avuto Mourinho e ha comunque affrontato gli infortuni e un Dzeko che forzava per andare via“. O ancora: “Riprendiamoci Fonseca, che al posto di Mou sarebbe stato massacrato“. Chiaramente anche la squadra è sotto attacco, e il processo involutivo intrapreso nelle ultime settimane sta destando preoccupazioni: “Sono riusciti a perdere 5 partite in 12 giornate, per non parlare della vergogna Bodo“.

Leggi anche –> Furia Mou, il gesto shock dopo la sconfitta

Mou nell’occhio del ciclone | La furia dei tifosi della Roma

“Ha capito che non può più parlare di arbitri, ed ora che in tanti fanno il paragone con Fonseca, scarica tutto sulla società e sulla squadra, mi sorprendo che i tifosi della Roma ancora lo contestino“. Chiaramente ci sono tanti altri tifosi, la maggioranza, che difendono lo Special One e il suo operato, e additano le maggiori responsabilità del periodo no dei capitolini ad una direzione arbitraria le cui scelte, ancora oggi, sono state discutibili, per usare un eufemismo: il metro di giudizio non è uniforme, e il contatto in area giallorossa da cui è scaturito il penalty non è sembrato molto diverso, almeno nella dinamica, rispetto a quello che ha visto coinvolto Pellegrini e Kjaer in Roma-Milan. Episodi, scelte, che però stanno facendo la differenza.