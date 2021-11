Furia Mou, il gesto shock dopo la sconfitta

Ennesima sconfitta in casa Roma, la quinta in campionato. Ancora una volta decisivi gli arbitri, insieme ad una prestazione da rivedere con attenzione. A fine gara Mou è una furia, ecco il gesto shock.

Fine gara infuocato al Penzo, dopo la vittoria del Venezia per 3-2. Josè Mourinho è una furia dopo il triplice fischio, ennesima sconfitta amara per i giallorossi. Ecco il gesto estremo del tecnico nel post partita.

Ennesimo risultato amaro, la Roma esce sconfitta anche dal “Penzo” di Venezia. I giallorossi perdono 3-2 contro i lagunari, dopo una partita vissuta sulle montagne russe. Subito sotto, nel finire del primo tempo la squadra di Mou riesce a compiere una grande rimonta. Rimonta completamente cestinata da una ripresa drammatica, tanti, troppi errori. Non solo della squadra, che non è riuscita a chiudere il match, ancora una volta decisivi gli errori arbitrali. Incomprensibile il rigore assegnato al Venezia, non sanzionata una gomitata subita da Ibanez nell’azione.

Furia Roma, il gesto shock di Mourinho

Il tecnico nel post partita, è incontenibile. Si scaglia direttamente contro i giornalisti, rifiutando di attendere per le interviste. Giornalisti che poi hanno tentato di tutto per convincerlo, alla fine il tecnico li ha accontentati.

Mourinho spazientito per l'attesa abbandona la posizione delle interviste con le tv

"Non posso aspettare 10 minuti"

Stanno provando a convincerlo a tornare#VeneziaRoma — Alessandro Austini (@aleaus81) November 7, 2021

Alla fine il tecnico ha accontentato i cronisti, concedendosi ai microfoni Sky e Dazn per commentare la sconfitta amarissima.