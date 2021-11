Calciomercato, Roma avvisata | 25 milioni in Serie A

Calciomercato Roma, sono arrivati in queste ore degli importanti aggiornamenti relativi alla situazione del centrocampista.

La sconfitta rimediata quest’oggi, domenica 7 novembre, sul campo del Venezia non ha di certo contribuito a lenire dissapori e infelici rumors all’ombra del Colosseo. Nelle ultime uscite Mourinho ha dimostrato di voler provare soluzioni tattiche diverse, che permettano di ovviare ad alcune problematiche della rosa, favorendo lo sfruttamento anche di chi non abbia trovato molto spazio nel 4-2-3-1 inizialmente architettato.

La difesa a 3 proposta per buona parte della gara odierna non ha però portato ai risultati sperati, per quanto il sistema di gioco adottato abbia permesso di vedere un maggior coinvolgimento di Shomurodov e dello stesso Abraham, finalmente andato in rete dopo circa un mese di digiuno. Restano, come evidenziato dallo stesso risultato, numerosi aspetti sui quali lavorare e da migliorare.

La speranza dei tifosi è che il carisma e la leadership dello Special One permettano di archiviare celermente e nel migliore dei modi questa parentesi poco brillante e restare in linea con le aspettative della società per questo primo anno del portoghese nella Capitale.

Al su citato anelito della piazza si aggiunga quello, divenuto ormai “famoso”, dello stesso Mourinho. Ci riferiamo al soddisfacimento della richiesta da lui avanzata sin dai primi mesi di questa sua seconda esperienza italiana. Come più volte sottolineato, e in modo non del tutto implicito, l’ex Tottenham continua ad accusare l’assenza di profili di qualità da accorpare ai titolari o che permettano di acuire il livello delle riserve.

La priorità continua ad essere quella del centrocampo, come evidenziato anche dalla grande attenzione con la quale Tiago Pinto sta cercando di muoversi in questi mesi pre-natalizi per non farsi trovare impreparato a inizio 2022. Relativamente a questo aspetto, sono da poco arrivate interessanti novità dal sito Calciomercato.it.

Tra i vari, infatti, i capitolini hanno seguito in passato anche il centrocampista uruguaiano Naithan Nandez. Il giocatore del Cagliari piace a numerosi club del nostro campionato e, stando alla suddetta fonte, Inter e Napoli parrebbero le maggiormente attratte dall’ex Boca Juniors. La società di Giulini chiede 25 milioni di euro, di cui circa 20 fissi e la restante parte legata ai bonus. La trattativa potrebbe concretizzarsi anche sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.