Calciomercato Roma, c’è il via libera | Cessione in Serie A

Calciomercato Roma, c’è il via libera. Nessun ostacolo. Ormai è certo l’addio a gennaio con la cessione in Serie A

C’è il via libera. Nessun ostacolo. Anche perché la destinazione sembra andare bene proprio a tutte le parti chiamate in causa in questo affare. Un altro esubero quasi piazzato da parte di Tiago Pinto. Quando mancano meno di due mesi alla riapertura ufficiale del calciomercato. Si porta avanti con il lavoro il gm portoghese, così da avere la testa libera dai pensieri quando arriverà il momento d’intervenire per far arrivare a Trigoria la gente che serve a Mourinho.

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione, la questione Borja Mayoral si potrebbe concludere davvero in 5 minuti. Il suo trasferimento a Firenze va bene alla Roma, va bene al Real Madrid proprietario del cartellino dell’attaccante, e potrebbe alla fine anche andare bene alla società di Commisso, che in poco tempo potrebbe regalare a Vincenzo Italiano un attaccante sicuramente importante che, quest’anno, con Mou, non ha praticamente mai trovato spazio sennò in alcuni momenti di partita quando c’era da recuperare il risultato.

Calciomercato Roma, cessione in Serie A

Mayoral quindi lascerà la Roma già nella prossima sessione di mercato. E rimarrà come detto in Serie A. La Fiorentina già in estate ci aveva fatto un pensiero, poi però la società viola non fece l’affondo, quello decisivo, che poteva di certo far chiudere la trattativa già da un po’ di tempo. In questi mesi però le cose sono cambiate, soprattutto per il fatto che Vlahovic ha deciso di non rinnovare e che quindi potrebbe già a gennaio lasciare la Toscana. E per evitare di rimanere con un buco davanti, Commisso si sta muovendo con largo anticipo.

Ormai quindi di dubbi non ce ne sono. Mayoral è destinato alla Fiorentina.