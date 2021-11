Roma, comunicato ufficiale | Salta gli impegni in nazionale

Roma, è ufficiale: salta la convocazione in Nazionale per i problemi fisici dell’ultimo periodo. Niente partite di qualificazione

E’ stato esentato dalla convocazione. E così rimarrà a Trigoria per cercare di recuperare il prima possibile dall’infortunio che lo ha tenuto fuori dalle gare contro il Bodo in Conference League e contro il Venezia in Serie A. Non ci sarà quindi nelle prossime due partite: una che conta e l’altra un’amichevole.

Lo fa sapere la Figc, che attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, dà l’ufficialità: Riccardo Calafiori non ci sarà né contro la Repubblica d’Irlanda, nella gara che l’Under 21 di Nicolato affronterà in trasferta e che vale per le qualificazioni ai prossimi europei di categoria, né contro la Romania, in amichevole a Frosinone, gara prevista questa martedì 16 novembre.

LEGGI ANCHE: Roma, piove sul bagnato | Le condizioni di Pellegrini e Zaniolo

Roma, Calafiori salta la convocazione

Ancora problemi fisici quindi per l’esterno, che si è infortunato nello stesso momento in cui anche Vina era fuori causa, bruciandosi, in questo modo, anche la possibilità di mettere a referto qualche altra presenza con la Roma di Mourinho. Un altro guaio, anche questo, per lo Special One, che per sopperire alle assenze difensive, ha deciso di cambiare modulo ieri passando alla difesa a tre contro il Venezia. Rimarrà quindi a Trigoria Calafiori, cercando di recuperare per la ripresa del campionato quando la Roma giocherà contro il Genoa che ieri ha ufficializzato Shevchenko come nuovo tecnico.

Ovviamente, Mou, spera di recuperare Vina, anche se il problema dell’uruguaiano è più grave del previsto e lo potrebbe costringere ad uno stop più lungo. Diciamo che per la Roma non è un buon momento per quanto riguarda i problemi fisici. Visto che anche Zaniolo e Pellegrini potrebbero dare forfait alla chiamata azzurra.