Calciomercato Roma, l’esubero alla Juventus | Lo vuole Allegri

Calciomercato Roma, l’esubero potrebbe andare alla Juventus. C’è una nuova pista che porta dritta in Serie A

C’è una nuova pista per quanto riguarda l’esubero della Roma. Che porta dritta in Serie A. Sì, ci sarebbe la Juventus sulle tracce di uno degli elementi che José Mourinho ha ormai tagliato fuori dal suo progetto tattico. Una nuova soluzione che si potrebbe concretizzare già nel prossimo mese di gennaio. Anche se, ovviamente, non è semplice.

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, i bianconeri starebbero pensando a Gonzalo Villar qualora riuscissero a piazzare Ramsey a gennaio. Per quanto riguarda il gallese, la società piemontese sarebbe disposta anche a concedergli la lista gratuita per risparmiare i 7 milioni di euro netti d’ingaggio. Un bel risparmio senza dubbio, che potrebbe agevolare anche la Roma in questo caso.

Calciomercato Roma, Allegri vuole Villar

Per sopperire alla possibile – e probabile a questo punto – partenza di Ramsey, Allegri potrebbe decidere di puntare su Villar che ha tutte quelle caratteristiche che i bianconeri cercano: giovane, con margini di miglioramento, e con qualità tecniche sicuramente importanti. Lo spagnolo non piace a Mou, che per la sua idea di calcio lo vede inesperto e fragile: cosa reale, in effetti, visto che in mezzo al campo, al momento, giocano sempre Cristante e Veretout, due che abbinano tecnica e fisicità. Ed è anche per questo motivo che la Roma cercherà di chiudere per Zakaria a gennaio lasciando andare via, senza problemi, lo spagnolo.

Villar è richiesto anche in Spagna: ci sono il Valencia e il Siviglia che avrebbero chiesto delle informazioni a Tiago Pinto. E adesso c’è anche la possibilità bianconera. Una cosa quindi è certa: a gennaio sarà addio, certo. La destinazione, però, è ancora tutta da scoprire.