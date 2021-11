Roma, piove sul bagnato | Le condizioni di Pellegrini e Zaniolo

Roma, piove sul bagnato per José Mourinho: ecco quali sono le condizioni di Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo

La sconfitta contro il Venezia, la quinta in dodici partite, ha lasciato sicuramente strascichi all’interno della Roma. Non solo sotto l’aspetto morale e tecnico della squadra giallorossa, ma anche sotto il profilo fisico. Sì, perché sia Pellegrini che Zaniolo sono usciti malconci dalla gara in Laguna. E Mourinho è in ansia, perché entrambi sono stati convocati da Mancini in Nazionale.

Andiamo con ordine, però: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, i due già oggi faranno degli esami approfonditi. I medici della Roma hanno chiesto attenzione per Pellegrini, che è alle prese con un’infiammazione al ginocchio sinistro che lo aveva anche tenuto fuori dalla gara contro il Bodo in Conference League. Ieri però a Venezia ha giocato, anche se aveva un solo allenamento sulle spalle. Mou non ha nessuna intenzione, nemmeno in questi momenti, di privarsi di lui. Ma questo comporta anche dei rischi.

Roma, le condizioni di Zaniolo

Preoccupa anche Zaniolo. Che ieri è entrato solamente nel finale a Venezia per cercare di risollevare le sorti di una partita che è finita malissimo. Ha avvertito un fastidio al polpaccio Nicolò e uno al ginocchio. Una combo che lo mette in dubbio per la Nazionale. Oggi verrà fatta una risonanza magnetica di controllo, per capire le reali condizioni del giocatore. Poi si deciderà un eventuale impiego nelle prossime gare degli azzurri di Mancini, che rischiano di giocarsi il posto ai prossimi Mondiali senza i due protagonisti giallorossi.

A questo, Mou, ovviamente, non ci pensa. Spera che i due stiano bene e che venga scelta la massima prudenza. Anche perché alla ripresa ci sarà da affrontare il Genoa di Sheva. Un altro impegno ostico. Un’altra trappola.