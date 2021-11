Calciomercato Roma, ribaltone totale | Irruzione dalla Premier

Calciomercato Roma, interessanti novità arrivano dalla Spagna relativamente al futuro del giocatore.

A gennaio sono in programma non poche novità in casa giallorossa, destinate a rappresentare, forse, un’importante chiave di svolta per il campionato dei capitolini. Dopo Natale, infatti, Tiago Pinto sarà chiamato ad assecondare gli aneliti di mister Mourinho. Necessario provare a cambiare una tendenza apparsa fin qui non molto felice.

Si cercherà, come fatto in estate, di proseguire il percorso epurativo iniziato a giugno con gli allontanamenti dei vari Juan Jesus, Mirante e Farelli, favorendo le sortite anche di chi, contrariamente a quanto prospettato a inizio anno, non abbia convinto lo Special One fin qui.

Per quanto concerne le entrate, la priorità assoluta andrà data al centrocampista. Ciò non esclude però rinforzi e novità anche negli altri reparti. In attacco molto dipenderà dal futuro di Borja Mayoral mentre relativamente alla difesa arrivano interessanti indiscrezioni dalla Spagna.

Calciomercato Roma, inserimento Everton per Lenglet

Le infelici prestazioni di Kumbulla nelle ultime uscite, unitamente alle condizioni enigmatiche di Chris Smalling, non ci permettono di escludere a mani basse la possibilità di assistere a dei cambiamenti anche nel reparto difensivo. Ribadendo l’importanza e la precedenza che a Trigoria si cercherà di dare alla questione del mediano, sono da riportare gli ultimi aggiornamenti relativamente a Clement Lenglet.

Il difensore blaugrana era stato accostato già durante le battute finali della campagna acquisti estiva al club capitolino e un suo addio sembrava ormai scontato. Stando a quanto raccontatovi alcuni giorni fa, i numerosi ribaltoni vissuti in casa Barca avevano invece portato lui ad acquisire nuovamente fiducia, allontanando le voci di mercato che lo volevano lungi dal club nel quale milita dal 2018.

Todofichajes.net ha però evidenziato il forte interesse catalizzato dalla situazione dell’ex Siviglia in Premier League. Il francese piace molto all’Everton e sono previsti nei prossimi giorni nuovi contatti tra le parti in causa. Il nulla osta spetterà al nuovo mister di Piquè e colleghi, Xavi, dalla cui posizione dipenderà il futuro di Clement. Che in ogni caso, ad oggi, appare lontano dalla Capitale. Seguiranno aggiornamenti.