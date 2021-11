Calciomercato Roma, addio immediato | Doppio assalto in Liga

Calciomercato Roma, si infittisce l’interesse legato al giocatore. Così potrebbero cambiare diverse cose.

Fra meno di due mesi nella Capitale si cercherà di continuare nel migliore dei modi quell’iter catalizzato a inizio giugno con Tiago Pinto e volto a suggellare la rosa laddove questa maggiormente lo necessitasse. Il gm ha principalmente lavorato con la finalità di migliorare i reparti più deficitari e garantire a Mourinho nuovi giocatori che aumentassero la competitività dello scacchiere.

Al netto degli imprevisti e delle difficoltà con le quali si sono dovute interfacciare numerose società del continente a causa dell’impatto economico dal biennio pandemico, l’operato dell’ex Benfica può comunque definirsi sufficiente ma necessitante di ulteriori migliorie che piazza e mister in primis si attendono a inizio nuovo anno.

Il tutto senza dimenticare di quell’osmosi fondamentale da un punto di vista finanziario e finalizzata a sostenere le nuove entrate con la concretizzazione di diversi affari in direzione opposta. Proprio da questo punto di vista, sarebbero giunte dalla Spagna interessanti novità.

Calciomercato Roma, Celta e Levante si inseriscono per Borja Mayoral: Fiorentina avvisata

Tra i maggiori indiziati a lasciare la Capitale dopo Natale figura sicuramente Borja Mayoral, centravanti arrivato due estati fa in prestito biennale dal Real Madrid e finito ai margini del progetto con l’arrivo dello Special One. Quest’ultimo non sembra aver apprezzato le qualità e le caratteristiche dell’iberico, nonostante i 17 gol concretizzati sotto la gestione Fonseca.

In mattinata, a tal proposito, vi abbiamo parlato del forte interesse della Fiorentina per il numero 21. I toscani sono ormai consapevoli di dover salutare Vlahovic nei prossimi mesi e si stanno da tempo guardando in giro per un profilo che possa quantomeno lenire il rammarico per una separazione dal bomber prodigio, ad oggi inevitabile.

Stando a quanto riferito da ElGolDigital.com, la trattativa in casa Viola potrebbe risentire del forte interesse palesato in Liga nei suoi confronti. Borja, infatti, piace molto anche al Celta Vigo e al Levante, ambedue intenzionate ad avviare dei dialoghi con le “Merengues” nelle prossime settimane. Decisive, queste ultime, per capire se il classe ’97 rientrerà in patria o resterà nel nostro Paese ma lontano dalle sponde del Tevere. Seguiranno aggiornamenti.