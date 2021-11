Calciomercato Roma, lo vogliono subito | Contatti senza sosta

Mentre la Roma si appresta a scendere in campo contro il Venezia, continuano a rincorrersi voci di mercato in vista della sessione di gennaio.

Quella di oggi potrebbe essere una giornata importante in casa Roma. José Mourinho avrebbe deciso di rivoluzionare l’assetto di gioco utilizzato fino a questo momento, schierando la squadra con un inedito 3-4-1-2. Una novità non da poco, visto che a fare le spese del cambio tattico sarebbero due big assoluti della rosa giallorossa come Zaniolo e Mkhitaryan.

Se così fosse, oltre all’esclusione dei due fantasisti, si assisterebbe al rilancio, un po’ a sorpresa, di Marash Kumbulla. Il centrale albanese, escluso dopo la disfatta in terra norvegese, si ritroverebbe titolare in questa nuova Roma, in attesa del recupero dall’infortunio di Chris Smalling. Chissà che questo cambiamento non possa segnare una svolta nell’avventura giallorossa del giocatore, altrimenti destinato alla cessione.

Calciomercato Roma, la Fiorentina non molla | Lo vuole a prescindere

D’altra parte la lista dei cedibili, in casa Roma, rimane ben fornita. Mourinho, al di là delle eventuali variazioni tattiche, ha chiesto alla dirigenza di rinnovare in modo significativo la rosa a sua disposizione. Ancora ieri in conferenza stampa il tecnico ha ribadito alcuni dei limiti di Villar, sottolineando implicitamente la necessità di arrivare a un nuovo centrocampista. Ma il cambio di modulo odierno, se confermato, potrebbe rappresentare una novità importante anche per un altro calciatore.

Parliamo di Borja Mayoral. L’attaccante spagnolo è rimasto ai margini della rosa in questi mesi e dopo la sconfitta di Bodo è addirittura finito tra gli epurati del tecnico. Giovedì sera, però, nello spezzone di partita avuto a disposizione ha impressionato per dinamismo e voglia di rendersi protagonista. Ora, con la Roma che potrebbe schierare due punte, la sua posizione potrebbe cambiare. Ciò che non cambia, invece, è l’interesse della Fiorentina nei suoi confronti. Il club viola ha puntato l’attaccante, anche per via della sua insoddisfazione per il ridotto impiego avuto finora a Roma, e lo vuole portare in Toscana già a gennaio. Un’operazione che, come sottolinea La Nazione, i Viola vorrebbero compiere a prescindere dal futuro di Dusan Vlahovic. Per questo la dirigenza della Fiorentina avrebbe già parlato con il Real Madrid, proprietario del cartellino di Mayoral, per ragionare su un eventuale operazione da chiudere già a gennaio in prestito con diritto di riscatto.