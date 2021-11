Calciomercato Roma, rinforzo in Serie A | Mourinho sfida l’Inter

Calciomercato Roma, potrebbe nascere un interessante quanto affascinante duello con l’Inter per arrivare al giocatore.

La campagna acquisti di gennaio sarà quest’anno, più degli scorsi, fondamentale per permettere alla rosa di invertire una tendenza apparsa fin qui non delle più felici. La presenza di un mister come José Mourinho sulla panchina, come ormai chiaro e noto, impone alla società un modus operandi volto ad accontentarne richieste ed esigenze, seppur nel pieno rispetto dei paletti finanziari.

La prassi post natalizia seguirà, quindi, la stessa falsariga che ha caratterizzato i mesi compresi tra giugno ed agosto. L’obiettivo principale resta quello di rinforzare lo scacchiere con dei colpi che accontentino lo Special One ma che, allo stesso tempo, possano arrivare a condizioni sostenibili quanto vantaggiose.

Il tutto, ovviamente, senza dimenticare dell’esigenza, imposta dallo stesso tecnico, di epurare i non pochi elementi presenti a Trigoria. Sia sul fronte delle entrate che su quello in uscita sono previste dunque numerose operazioni. Queste interesseranno soprattutto la zona mediana ma occhio anche alle eventuali novità che potrebbero interessare la regione difensiva.

Calciomercato Roma, Mourinho prova ad insidiare Inzaghi: piace Izzo

Le ultime uscite stagionali hanno evidenziato una grande crescita per Roger Ibanez che non è stata però seguita da un aumento della consapevolezza da parte del reparto difensivo tutto. Anche quest’ultimo sembra necessitare di alcuni accorgimenti, soprattutto se si considerano le ultime prestazioni di Kumbulla e le reiterate assenze di Chris Smalling per infortunio.

Importanti novità sono state riportate in queste ore da “Tuttosport“, a detta del quale sia la Roma che l’Inter potrebbero fare un tentativo per Armando Izzo. L’ex Genoa era stato seguito dai giallorossi già in passato e in particolar modo durante la parentesi Petrachi, prima che il ds virasse sul su citato centrale inglese dello United. Izzo, il cui contratto è in scadenza nel 2024, è sicuramente annoverabile in quel corpus di cessioni previste dopo Natale all’ombra della Mole Antonelliana.

Le prossime settimane ci diranno se il napoletano vorrà restare al Nord Italia, sotto l’egida di mister Inzaghi, o preferirà il calore di una piazza più vicina e simile alla sua città di origine, consapevole di poter essere di grande aiuto ad un mister come José Mourinho. Seguiranno aggiornamenti.