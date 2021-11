Attacco a Mourino: “È solo un distruttore”

Nuovo attacco contro Mourinho. Lo Special One è finito nell’occhio del ciclone dopo una serie di risultati negativi. Solo una vittoria negli ultimi sette incontri, pioggia di critiche contro il portoghese.

Ennesimo, durissimo, attacco contro Mou. Il tecnico portoghese continua ad esser sommerso dalle critiche, aumentate dopo la sconfitta di Venezia. Stavolta ci ha pensato Mario Sconcerti, che non ha usato mezzi termini per giudicare Mou. Il giornalista sportivo si lascia andare, definendo il tecnico un “distruttore”.

L’ultima sconfitta ha aumentato l’amarezza in casa Roma. I giallorossi sono usciti con zero punti dal campo del Venezia, ancora una volta protagonista in negativo la direzione di gara. Non si placano gli attacchi nei confronti di Mourinho, solo una vittoria nelle ultime sette gare. Un autunno piuttosto complicato per il portoghese, tutto l’opposto del grande inizio stagionale. Basti pensare che furono sette le vittorie nelle prime otto gare stagionali, mentre oggi la situazione è decisamente meno entusiasmante.

Nuovo attacco contro Mourinho: “Finora un distruttore”

Al coro velenoso lanciato contro il tecnico si aggiunge anche Mario Sconcerti. L’esperto giornalista ha parlato ai microfoni di TeleRadioStereo. Impietosa la sua analisi nei confronti del portoghese, un vero e proprio attacco spietato.

Mentre i tifosi si augurano solo di ritrovare la vittoria, si alza una nuova voce contro Mou. Ecco le parole di Mario Sconcerti: “Sta mancando una gestione normale della Roma, che è una buona squadra ed ogni tanto va in confusione per delle scelte che sono quasi volute.” Un vero e proprio attacco professionale, che continua: “Cinque sconfitte sono tante per qualunque ambizione tu abbia. Quanti allenatori avrebbero retto parlando così della propria società? Quanto può durare? Non ho mai sentito un allenatore fare a pezzi la sua squadra come fa lui. La Roma è una buona squadra, quello che non ho visto è la mano di Mourinho. Finora il tecnico è stato un distruttore.”