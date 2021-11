Calciomercato Roma, nuovo bomber per Mou | Pinto ha deciso

Calciomercato Roma, importante novità sul possibile nuovo colpo in attacco per i giallorossi: ecco i dettagli.

Dopo un inizio in pompa magna, coinciso con l’esplosione dirompente di Tammy Abraham, gli ingranaggi offensivi della Roma di Mou non sempre hanno funzionato a dovere, sebbene in quel di Venezia sia l’ex attaccante del Chelsea, che Eldor Shomurodov, hanno timbrato il cartellino con due reti d’autore.

Nelle rotazioni giallorosse, ad essere “tagliato” è stato Borja Mayoral, i cui mal di pancia risalgono ormai alla scorsa estate: all’ex attaccante del Real Madrid, Mou ha concesso solo alcuni scampoli di partita, la maggior parte dei quali in Conference League, e un suo eventuale riscatto la prossima estate, fissato a 20 milioni di euro, è ormai da considerare un’ipotesi utopistica. Ragion per cui, Pinto sta vagliando piste alternative con le quali rimpolpare il reparto offensivo; l’affascinante ipotesi Azmoun non è tramontata, anche perché il “Messi iraniano” ha deciso di non rinnovare il suo contratto con lo Zenit in scadenza nel 2022. Non è escluso, però, che si possano profilare interessanti novità a stretto giro di posta.

Calciomercato Roma, colpo dal Barça: Pinto non ha dubbi

A tal proposito, impossibile non menzionare l’indiscrezione rilanciata da “El Nacional“, secondo cui alla Roma sarebbe stato offerto il cartellino di Luuk De Jong, approdato al Barcellona nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato, ma che fino ad ora non è ancora riuscito ad ingranare la marcia: nelle prime 9 apparizioni stagionali, l’olandese ha messo a referto solo un goal, in Liga. Motivo per il quale, i blaugrana avrebbero deciso di sbarazzarsene a stretto giro di posta, provando ad intavolare dei contatti con la Roma la cui risposta, però, sarebbe stata un secco “no, grazie”. Pinto, evidentemente, ha in mente altri profili da consegnare a Mou per completare l’attacco.