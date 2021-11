Calciomercato Roma, l’infortunio rimescola le carte in tavola: il Benfica fiuta l’affare. Fissato l’incontro.

La sconfitta patita al cospetto del Venezia ha certificato le defayance in difesa di una squadra che, dopo un inizio di stagione “impermeabile”, si sta rivelando incredibilmente fragile. Neanche il campo di modulo varato contro la compagine di Zanetti, dettato dai numerosi infortuni, ha sortito gli effetti sperati.

Inutile ribadire che lo Special One gradirebbe un nuovo centrale, alla luce delle condizioni fisiche di Smalling, e di un rapporto mai sbocciato con Kumbulla. Nelle scorse settimane, era stato accostato ai giallorossi Umtiti, il cui futuro al Barça sembra ormai essere scritto: i blaugrana hanno bisogno di cedere il transalpino per liberare spazio salariale, e il calciatore, dopo un’iniziale resistenza, si è ormai convinto della necessità di cambiare aria.

Benfica will try a possible loan of Samuel #Umtiti in the January market (Lucas #Veríssimo is out for the rest of the season). 🇨🇵

The next game in Barcelona for Champions may also serve for the Portuguese club present a first proposal for the French central. 🔴 #SLB #FCB

— Pedro Almeida (@pedrogva6) November 9, 2021