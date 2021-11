Calciomercato Roma, addio Mkhitaryan: resta in Serie A!

Calciomercato Roma, addio Mkhitaryan: le ultime sul futuro dell’armeno legato ai giallorossi da un contratto fino al 2022.

Una delle note dolenti in questo inizio di stagione così dicotomico della Roma di Mourinho è sicuramente rappresentato dalle prestazioni di Mkhitaryan, che sicuramente sta deludendo le attese.

Poco al centro del gioco, incapace di rendersi pericoloso e di fare la differenza come l’anno scorso, troppo spesso spaesato: in quest’ottica, non sorprende affatto la decisione di Mou di lasciarlo in panchina nel corso della sfida contro il Venezia, anche perché quello che dovrebbe essere il sostituto dell’ex United, Stephan El Shaarawy, è invece uno dei più in forma del momento. Chiaramente le chances che sia rinnovato il contratto del trequartista che, non dimentichiamolo, è legato ai giallorossi da un contratto fino al 2022, sono sempre più ridotte, e un suo addio a fine stagione sta prendendo sempre più quota.

Calciomercato Roma, bomba Mkhitaryan: il Milan fiuta il colpaccio?

Secondo quanto riportato da “Diretta Goal“, stando così le cose, non è escluso che il Milan non possa decidere di fare un pensierino per il classe ’89, per il quale furono avviati dei contatti già in estate, senza, però, pervenire ad un accordo definitivo, per la volontà del calciatore di continuare la sua esperienza in giallorosso. A distanza di qualche mese, molte cose sono cambiate, e i rossoneri, che poi decisero di sferrare l’assalto per Messias, non avrebbero mollato la presa, continuando a strizzare l’occhio a Mkhitaryan, che si configurerebbe come il trequartista ideale da inserire nello scacchiere di Stefano Pioli. Pista da monitorare con attenzionare, dal momento che nei prossimi mesi potrebbe essere gravida di impostanti conseguenze.