Calciomercato Roma, trattativa saltata | Via libera per Pinto

Si continua a guardare con insistenza al calciomercato di riparazione in casa Roma. Gennaio è più vicino di quanto si pensi per Tiago Pinto. Dalla Germania può arrivare il via libera.

Si aspetta una sessione di mercato davvero intensa in casa giallorossa. Tante le richieste di Mourinho da soddisfare, in quasi tutti i reparti del campo. Imprescindibile un rinforzo sulla mediana, orfana di nuovi acquisti. Una trattativa che non decolla in Germania potrebbe spianare la strada a Tiago Pinto.

E’ tempo di guardare al mercato di riparazione in casa Roma. Sarà fondamentale accontentare le richieste di Josè Mourinho, ancora una volta diretto dopo l’ultima sconfitta. Il portoghese non ha fatto segreto di ritenere la rosa non all’altezza, situazione aggravata anche da infortuni e prestazioni insufficienti. Per quanto riguarda la mediana ci si aspetta una piccola rivoluzione, solo i fedelissimi sono certi di restare. Esclusi i titolarissimi, Veretout e Cristante, molte cose potrebbero cambiare nel centrocampo giallorosso. Finora si era guardato in Bundesliga con un obiettivo ben preciso, ma un nuovo scenario potrebbe cambiare i piani.

Calciomercato Roma, salta la trattativa in Bundesliga

Il nome in cima alla lista di Pinto sembra essere quello di Zakaria, ma un nuovo scenario potrebbe coinvolgere un vecchio pallino. Stavolta si guarda in casa Borussia Dortmund, dove c’è un centrocampista che non sembra voler rinnovare. Si riapre lo scenario su una sua cessione, di nuovo le sirene tornano ad accendersi in Serie A.

Parliamo del centrocampista 32enne Axel Witsel. Dalla Germania arrivano vari indizi riguardo un suo futuro addio al club giallonero. L’ultimo lo ha lanciato la trasmissione “Sport1” nel podcast “Die Dortmund-Woche“. Nessuna trattativa per il rinnovo del centrocampista belga, che rimarrà in scadenza a giugno 2022. Centrocampista esperto e duttile, da sempre pallino del calciomercato italiano. Ennesimo via libera per Tiago Pinto sarebbe rappresentato dalla Juventus, i bianconeri non hanno intenzione di presentare alcuna offerta secondo i giornalisti tedeschi.