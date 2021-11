Calciomercato Roma, 10 milioni per il primo regalo a Mou

Calciomercato Roma, 10 milioni per il primo regalo a Mourinho. Ecco la richiesta che arriva direttamente dal calciatore

C’è la richiesta ufficiale. E servono 10 milioni per riuscire a regalare a Mourinho quel rinforzo tanto richiesto dall’allenatore portoghese. Forse serve anche qualche milioncino in più per prenderlo a gennaio, ma ormai la cifra principale è quella. Vedremo se Tiago Pinto accoglierà.

Secondo quanto riportato da LaRoma24.it, Zakaria, centrocampista svizzero che già dalla scorsa estate è entrato nel mirino dei giallorossi, cercherebbe un ricco quadriennale per cambiare aria nei prossimi mesi. Un affare complessivo che si dovrebbe aggirare intorno ai 10 milioni di euro. L’attuale tesserato del Borussia Monchengladbach infatti, chiede uno stipendio da 2,5 milioni di euro a stagione più bonus. Una cifra importante, sicuramente livellata verso l’alto, visto che il calciatore va in scadenza di contratto nei prossimi mesi.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, l’indizio social che fa infuriare i tifosi

Calciomercato Roma, la richiesta di Zakaria

Un affare che si può fare, senza dubbio. Anche se, oltre i bonus, serve anche un’offerta al club tedesco – anche minima – per lasciarlo partire a gennaio. Si è parlato, nelle scorse settimane, di almeno 5 milioni di euro come indennizzo, che potrebbero variare anche in caso di raggiungimento o meno della qualificazione alla prossima Champions League. Fatto sta, però, che attorno allo svizzero ci sono anche altri club: uno su tutti la Juventus, che stando alle ultime notizie, sarebbe assai interessata alle prestazioni dello svizzero.

La Roma, quindi, deve comunque stare attenta e deve velocizzare la conclusone dell’operazione. Anche perché, più passa il tempo, e più si potrebbero complicare le cose. In questi mesi che passano dall’apertura ufficiale delle trattative, ci potrebbero anche essere inserimenti di altri club pronti a scippare il calciatore alla società tedesca. E questo, Pinto, non se lo può permettere, visto che ormai da diverso tempo è sulle tracce del calciatore.