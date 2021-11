Calciomercato Roma, l’indizio social che fa infuriare i tifosi. E che, inoltre, indirizza la decisione per il prossimo gennaio

L’indizio arriva in maniera diretta, forse anche troppo, attraverso il profilo Twitter del calciatore. Uno di quelli che la Roma aveva messo nel mirino per il prossimo mese di gennaio. Ma che difficilmente, arrivati a questo punto, approderà in Italia. Il segnale è chiaro e clamoroso.

E ha fatto infuriare anche i tifosi del Real Madrid: sì, perché Ceballos, voluto da Mourinho e da Tiago Pinto, che lascerà la “Camiseta Blanca” nei prossimi mesi per trovare spazio in un altro club, era presente allo stadio domenica sera quando la squadra del suo cuore, il Betis, ha affrontato il Siviglia nel derby. In curva, addirittura. Un segnale che indica quale sia la destinazione voluta dal calciatore che in questo momento sta recuperando da un infortunio.

Calciomercato Roma, la furia sui social contro Ceballos

Oltre la questione relativa al calciomercato che spiazza Pinto – che ci credeva, eccome, ad un possibile arrivo dello spagnolo – ci sono da segnalare le molteplici polemiche che si sono scatenate sotto il Tweet di Ceballos. Ai tifosi del Real Madrid l’atteggiamento del calciatore non è andato per niente giù. “Comprendo il tuo amore verso il Betis, ma abbi almeno rispetto per la maglia che porti” si legge. “Per chi ti paga dovresti almeno avere un minimo di considerazione, visto che negli ultimi tempi parli più del Betis che del Real” attaccano ancora.

Una presa di posizione netta da parte dei tifosi madrileni, e che potrebbe far scattare anche qualcosa dentro la truppa di Ancelotti. Un professionista, con tutta onestà, non può di certo permettersi un comportamento del genere mentre è alle dipendenze di un altro club della Liga.