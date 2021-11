Calciomercato Roma, cambia tutto in attacco | Il piano di Pinto

Calciomercato Roma, novità importanti per l’attacco in vista del calciomercato di gennaio. Il General Manager Pinto al lavoro per accontentare Mourinho.

Mancano meno di due mesi all’apertura del calciomercato di gennaio. Un sessione che vedrà la Roma particolarmente attiva sia in entrata che in uscita. Il club giallorosso dovrà infatti lavorare per venire incontro alle richieste di José Mourinho, che in più di un’occasione ha sottolineato la necessità di arricchire la rosa e renderla più equilibrata.

Un punto di vista condiviso anche dalla dirigenza e dalla proprietà. Per questa ragione la Roma si prepara ad un mercato che potrebbe trasformare profondamente la squadra, cercando di rinforzare i reparti e garantire a José Mourinho maggiori alternative in vista dei tanti impegni che la Roma dovrà affrontare nel prosieguo della stagione.

Calciomercato Roma, porte girevoli in attacco | Il piano di Pinto

In tanti hanno già la valigia in mano. L’allenatore portoghese ha fatto capire in maniera estremamente chiara quali sono le sue scelte e sulla base di queste verrà impostato il mercato. E se negli ultimi giorni sono emerse novità su possibili partenze a sorpresa, chi è praticamente certo di lasciare la Capitale sono gli “epurati” – e poi reintegrati – Reynolds, Villar, Diawara e Borja Mayoral.

Tra queste, la situazione più chiara sembra essere quella dell’attaccante spagnolo. Il cartellino di Mayoral è di proprietà del Real Madrid: secondo Il Corriere dello Sport trovare un accordo con la Roma per trasferire altrove l’attaccante – che spinge per giocare con continuità – non sarà un problema. In pole c’è la Fiorentina, che lo aveva seguito già in estate e che nelle scorse settimane ha preso i primi contatti per portare lo spagnolo in Toscana. Ma Mourinho non vuole rimanere per il resto della stagione con due sole punte. In quest’ottica va letto l’interessamento della Roma per Erik Botheim, ventunenne attaccante del Bodo Glimt. Il giocatore piace molto a Mourinho, che lo accoglierebbe volentieri per completare il reparto offensivo.