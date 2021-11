Provocazione Cassano, la risposta di Totti alle Iene è da fuoriclasse

Provocazione Cassano a Francesco Totti. Arriva la risposta dello storico numero dieci giallorosso.

A distanza di più di due settimane, non si è ancora spenta la dialettica Totti-Cassano, catalizzata dall’ex Inter e Milan in seguito alle dichiarazioni rilasciate alla BoboTv. In seguito alla partita Roma-Napoli dello scorso fine ottobre, il barese si era espresso circa la tanto vessata questione capitolina relativa al “duello” Spalletti-Totti.

Acuito anche dall’uscita della Serie Sky sulla vita dell’iconico capitano della Roma, la vicenda è tornata a infiammare la capitale proprio in occasione della sfida contro i partenopei, quando lo stadio tutto ha iniziato a omaggiare e difendere una delle più grandi icone del calcio moderno, sciorinando tutto il proprio dissenso nei confronti del modus operandi del mister certaldino.

Reo, quest’ultimo, a detta della piazza giallorossa, di non aver garantito una degna conclusione di carriera al numero 10, sulla vicenda era tornato proprio l’attaccante barese, all’indomani dei fatti su riportati.

Provocazione Cassano, arriva la risposta di Totti

Le parole di Cassano hanno suscitato la risposta anche di Zdenek Zeman, come raccontatovi qualche settimana fa. A distanza di più di dieci giorni è, però, finalmente arrivato il commento anche del diretto interessato. Francesco Totti è stato infatti intervistato dalla nota trasmissione Mediaset de “Le Iene“, della quale è stata in anteprima riportato uno spezzone.

Alla domanda circa un suo parere sulla posizione dell’ex collega, secondo il quale il “Pupone” è destinato ad essere dimenticato entro le due prossime decadi, questa la sua risposta. “È giusto, è da tempo che me so dimenticato io”. Una battuta sorniona, in dialetto romanesco, finemente architettata, forse, per stemperare definitivamente una polemica nata da quello che, nonostante tante cose, Totti continua a considerare suo amico, come ammesso durante la stessa intervista.