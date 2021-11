Calciomercato Roma, l’agente di Insigne attacca il Napoli sulla proposta di rinnovo. Colloqui iniziati, ma strada in salita

I colloqui per il rinnovo sono iniziati. Ma la strada è in salita. Almeno a quanto trapela dalle parole di Vincenzo Pisacana, agente di Lorenzo Insigne, che ha rilasciato un’intervista al quotidiano “Il Roma”. Il capitano del Napoli, in scadenza, non ha trovato un accordo, anche perché il rinnovo è stato offerto al ribasso. Una situazione che non è piaciuta né al calciatore, né al proprio agente che, nonostante confermino la stima nei confronti di De Laurentiis, si aspettano, di certo, un trattamento migliore.

“Sto sentendo troppo spesso giornalisti abbastanza importanti di testate nazionali insinuare che Lorenzo abbia rifiutato offerte irrinunciabili da parte del Napoli. Che vorrebbe ottenere un bonus alla firma e che il presidente si sia spinto oltre ogni limite a livello economico. Va detto, però, che al mio assistito è stato proposto un contratto con un taglio di quasi il 50%”. E di solito, i rinnovi, così importanti, si fanno al rialzo: “Inutile dire che Lorenzo sia rimasto spiazzato” ha spiegato ancora Pisacane.

Calciomercato Roma, difficile il rinnovo di Insigne

Il prolungamento quindi è difficile. E anche molto. Soprattutto perché DeLa, al momento, non sembra essere intenzionato ad alzare l’offerta nei confronti del calciatore. “Siamo in contatto – ha detto ancora Pisacane – e con Aurelio c’è stima reciproca, ma il presidente sa benissimo che la proposta va aumentata e non tagliata”.

“Ognuno deve fare la propria parte. Non voglio che questa mia intervista possa minare il rapporto tra me il giocatore e la società. È giusto fare chiarezza nei confronti dei tifosi che leggendo fake news se la prende con Lorenzo. Insigne sta facendo il professionista” ha concluso Pisacane, che ovviamente spera in una veloce risoluzione della trattativa. Che ripetiamo, al momento, sembra più un muro contro muro tra le parti. E in tutto questo, la Roma, sta attenta alla situazione. Anche perché il profilo di Insigne è importante, e non ci sono dubbi, e gli sviluppi potrebbero essere altrettanto interessanti.