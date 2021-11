Calciomercato Roma, lo vogliono a gennaio | Colpo da 12 milioni

Calciomercato Roma, epurazione Mou già a gennaio: si fiuta l’affare da 12 milioni di euro complessivi. Gli ultimi dettagli.

In occasione della sfida contro il Venezia, per far fronte all’emergenza, Mou un pò a sorpresa ha deciso di schierare una difesa a tre, con Ibanez, Kumbulla e Mancini: staremo a vedere se la scelta del tecnico lusitano sia stata dettata dagli infortuni accorsi a Vina e Calafiori, o se effettivamente crede che si possa imbastire qualcosa a partire da questo tipo di modulo.

Sta di fatto che i messaggi inviati dallo Special One ad alcuni calciatori sono stati davvero lapidari; il feeling con l’ex difensore del Verona non è mai sbocciato, e non è da escludere che si possano creare i presupposti per un addio di Kumbulla a stretto giro di posta. Difficile, quasi impossibile, che i capitolini riescano a rientrare dall’investimento fatto per strapparlo agli scaligeri; più probabile, invece, che Pinto si accontenti di una cifra sensibilmente inferiore, che secondo quanto rivelato da Tuttosport potrebbe attestarsi sui 12 milioni di euro.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, annuncio bomba | “Addio al 98% già a gennaio”

Calciomercato Roma, affondo del Torino per Kumbulla: ecco il piano

Sempre secondo il quotidiano torinese, sarebbe il Torino il club maggiormente intenzionato a sferrare l’assalto decisivo per il centrale, in concomitanza del sempre più probabile addio di Armando Izzo, il cui contratto in scadenza nel 2022 non sarà rinnovato, salvo clamorosi colpi di scena. L’idea dei granata sarebbe quella di puntare ad un prestito in un primo momento, salvo poi pagare il costo del cartellino tra qualche mese, con Juric che, starebbe spingendo a vagliare questo tipo di affare, conoscendo molto bene le qualità del centrale che lui stesso ha contribuito a “lanciare”.