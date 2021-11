Calciomercato Roma, annuncio bomba | “Addio al 98% già a gennaio”

Calciomercato Roma, svolta e rivelazione a sorpresa: la sua partenza è sempre più probabile. Si prospettano settimane caldissime.

Mou ha chiesto a chiare lettere rinforzi, per migliorare una rosa qualitativamente valida, ma dalla coperta troppo corta, al momento, per trovare una continuità sufficiente in termini di prestazione e rendimento.

E Pinto è già in contatto per imbastire trattative sia per la difesa, che per il centrocampo, i due reparti in cui lo Special One ha maggiormente sollecitato nuovi colpi. La situazione in attacco, invece, è un pò diversa: tutto, o quasi, è subordinato al futuro di Borja Mayoral, utilizzato con il contagocce da Mou, e sempre più desideroso di cambiare aria. Già in estate era stato ventilato un suo possibile addio, che però non si è materializzato per la volontà del tecnico lusitano di contare su tre attaccanti di valore; posto che il suo riscatto dal Real Madrid, a fine stagione, sembra essere quasi del tutto tramontato, il tam tam relativo alla sua prossima destinazione non accenna a placarsi.

Calciomercato Roma, svolta Mayoral: “Alla Fiorentina al 98%”

A parlare del futuro dell’attaccante spagnolo ci ha pensato l’intermediario Stefano Antonelli, che a tuttomercatoweb.com ha svelato ulteriori dettagli in merito al possibile approdo di Mayoral alla Fiorentina, con Commisso che avrebbe voluto acquistarlo già qualche mese fa. L’intermediario di mercato ha annunciato: “La possibilità che Mayoral vada alla Fiorentina è del 98%“. I Viola sono pronti ad affondare il colpo, dopo l’interruzione dei colloqui con gli agenti di Vlahovic per il rinnovo del contratto del bomber serbo, e hanno virato con decisione sull’attaccante della Roma, che Mou non considera incedibile: bisognerà capire, semmai, se i giallorossi si cauteleranno prima con un acquisto, o se decideranno di cedere il proprio attaccante (che è ancora di proprietà del Real Madrid) senza prima averne acquistato un sostituto.