Bufera DAZN, fissato l’incontro decisivo | Annuncio ufficiale

Dazn è finito nel mirino delle critiche dei tifosi: si prospetta una svolta, in questo senso, la prossima settimana. Cosa sta succedendo.

Sembrava essere l’inizio di una nuova era all’insegna della sempre più marcata digitalizzazione al passo con i tempi, e invece, l’egemonia Dazn per quanto concerne i diritti Tv sta diventando sempre più un rebus.

Le acque si sono agitate dopo la nota diffusa dall’agenzia Agi, secondo la quale Dazn a partire dalla metà di dicembre avrebbe deciso di bloccare l’accesso allo stesso account da due dispositivi diversi, offrendo il destro per il dilagare della furia dei tifosi, che hanno preso d’assalto i social per esternare tutto il proprio malcontento. Che la faccenda stia diventando sempre più importante, lo testimonia la decisione del Ministro dello Sviluppo economico, Giorgetti, di richiedere una convocazione, per passare al vaglio diversi punti.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, Juve disperata | Lo offrono gratis

Caos DAZN, la richiesta di Giorgetti | Risposta ufficiale: l’annuncio

La risposta di DAZN non si è fatta attendere, con l’azienda che ha prontamente diramato un comunicato ufficiale. Ecco il contenuto: “Come di consueto siamo disponibili alla collaborazione e al confronto con le autorità e le istituzioni. A questo riguardo, abbiamo prontamente accolto l’invito da parte del Ministro dello Sviluppo Economico e dell’On. Anna Ascani, ad un confronto da svolgersi all’inizio della prossima settimana.” Staremo a vedere quello che succederà, in quella che si preannuncia essere una “resa dei conti” che potrebbe orientare in modo decisivo l’esito degli eventi.