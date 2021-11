Calciomercato Roma, Juve disperata | Lo offrono gratis

Calciomercato Roma, la Juventus disperata offre il calciatore alla Roma quasi gratis. Si valuta l’opzione per gennaio

La Roma è alla ricerca di un rinforzo a centrocampo per il prossimo mese di gennaio. E il nome che circola da diverso tempo è ovviamente quello di Zakaria: la pista che porta allo svizzero, però, si è complicata nelle ultime settimane, perché diversi club, fiutando il colpo quasi a parametro zero, ci hanno messo gli occhi addosso. Tra questi ci sarebbe anche la Juventus. Che però, stando a quanto riportato da calciomercato.com, avrebbe proposto un affare alla Roma.

In casa bianconera, in mezzo al campo, la situazione è quella che è. Oltre Locatelli sono tutti cedibili. Uno su tutti e Ramsey, il centrocampista gallese che i bianconeri hanno preso dall’Arsenal a parametro zero e che la stessa società piemontese vorrebbe cedere a gennaio. Si era pensato anche a una possibile risoluzione del contratto. Ma non si vogliono avere problemi. Ecco perché sarebbe stato proposto alla Roma in maniera quasi gratuita.

Calciomercato Roma, la Juve offre Ramsey

Prestito gratuito per 6 mesi con oltre il 60% dello stipendio del calciatore (che prende 7 milioni di euro netti all’anno) pagato dalla Juve. Sono queste le cifre che vengono fuori in questo momento. Dettagli importanti che potrebbero anche spingere la Roma a prendere il gallese che a Mou, quando allenava il Tottenham, piaceva. Rinforzo d’esperienza – con il dubbio sulle condizioni fisiche, però – a un prezzo sicuramente contenuto. La cifra che la Roma dovrebbe pagare al centrocampista del gallese nei prossimi sei mesi sarebbe attorno al milione e mezzo di euro. Gli altri due e mezzo se li accollerebbe la Juve.

Quella di Ramsey quindi potrebbe essere una pista alternativa a quelle che sono già calde. A queste condizioni, l’affare, si potrebbe davvero fare.