Calciomercato Roma, firma ufficiale: colpo di Betty Bavagnoli che prolunga il contratto alla spagnola che sabato si è sbloccata

C’è l’annuncio ufficiale. La firma c’è stata e la Roma ha comunicato di aver ufficialmente trovato un accordo con l’attaccante spagnola Paloma Lazaro, che nell’ultmo turno di campionato, a Verona, si è sbloccata in questa stagione dopo un avvio un po’ così, dovuto anche al fatto che Alessandro Spugna gli ha preferito Valeria Pirone. Certo, a discolpa anche di Lazaro, arrivata nella Capitale nel 2020 dalla Fiorentina, c’è anche il fatto che proprio nel periodo di preparazione al Terminillo, ha avuto il Covid: ritardo quindi nell’entrare in forma.

Ma ormai è tutto passato, con Lazaro che finalmente è riuscita a trovare il gol – doppietta per lei, il primo di tacco, meraviglioso – e che mette nero su bianco. Un anno di rinnovo: accordo fino al 2023. “Sono felice di continuare a giocare per la Roma, una società che ha un progetto molto ambizioso”, ha commentato Paloma.

Calciomercato Roma, Paloma Lazaro rinnova

Sono 33 le presenze in giallorossa per la spagnola, con 13 reti all’attivo. E anche la Coppa Italia conquistata lo scorso maggio nella finale di Reggio Emilia contro il Milan. “Siamo uno dei club cresciuti di più nelle ultime stagioni, lo abbiamo dimostrato nella scorsa con la bellissima vittoria della Coppa Italia. Voglio continuare a giocare e lottare per questa squadra, spero di segnare tanti gol per aiutare le mie compagne a raggiungere i nostri traguardi” ha detto ancora. E probabilmente, anche sabato al Tre Fontane, sarà in campo dall’inizio.

Un colpo importante per Bavagnoli, che inizia a pensare anche alla prossima stagione. Intanto la squadra di Spugna viene da due vittorie consecutive e ha un calendario in discesa che potrebbe aiutare nelle prossime settimane. Un motivo in più per lavorare con la massima concentrazione per non lasciare nulla d’intentato.