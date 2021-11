A gennaio sarà rivoluzione: la società ha piena fiducia in José Mourinho e nonostante i recenti risultati negativi cercherà di accontentarlo in sede di calciomercato. I movimenti potrebbero essere parecchi, cercando di sbagliare il meno possibile. A questo proposito il general manager Tiago Pinto proverà a ingaggiare anche dei calciatori polivalenti, in grado di giocare al massimo anche in più ruoli.

GUARDA IL VIDEO!