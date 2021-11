Calciomercato Roma, Mourinho snobbato | Non si muove da Madrid

Calciomercato Roma, Mourinho snobbato. Secondo le informazioni che arrivano dalla Spagna non si dovrebbe muovere da Madrid

Non è indiscutibile dentro al Real Madrid, ma Ancelotti lo mette comunque davanti a Eden Hazard – uno che davvero potrebbe lasciare la Spagna a gennaio – ed è anche per questo che il calciatore avrebbe deciso di rimanere in Spagna. Anche se lo aveva cercato la Roma di Mourinho, che di certo gli avrebbe dato la possibilità di giocare con più continuità.

Ha rinnovato lo scorso giugno. Ma questo non sarebbe stato un problema, visto che si parlava certamente di un’operazione in prestito. Ma a quanto pare, secondo Defensacentral.com, non ci sarà nessun addio a gennaio. Lucas Vazquez, elemento duttile che potrebbe essere schierato sia come esterno difensivo ma anche come terzo a destra dietro l’unica punta nel 4-2-3-1 di Mourinho, non si muoverà da Madrid.

Calciomercato Roma, salta il possibile arrivo di Vazquez

Secondo il portale spagnolo Vazquez sarebbe contento di rimanere alle dipendenze di Carlo Ancelotti che, tutto sommato, in questa stagione, lo ha impiegato anche con una certa continuità visto che, tra Liga e Champions League, ha collezionato 13 presenze segnando anche una rete in campionato. E tutto questo frena senza dubbio la possibilità di una sua uscita tra meno di due mesi. Il 30enne spagnolo, senza dubbio, era uno degli elementi richiesti dallo Special One per rinforzare la propria squadra a gennaio. Ma a quanto pare, l’affare, non si farà.

Le alternative, almeno in difesa, non mancano. Tiago Pinto infatti sapendo della difficoltà oggettiva dell’operazione si era mosso anche verso altre direzioni. E adesso saranno quelle da battere con più insistenza, lasciando cadere nel vuoto la possibilità di arrivare al madrileno.