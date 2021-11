Calciomercato Roma, Sarri insidia Mou | Avviati i contatti

Calciomercato Roma, Sarri insidia Mourinho. C’è anche la Lazio sull’attaccante. E i biancocelesti hanno avviato i contatti

C’è anche la Lazio. Non solo derby in campo quindi, ma anche sul mercato. Sull’attaccante che è in orbita giallorossa da un paio di settimane, secondo il Corriere dello Sport, ci potrebbe essere l’inserimento di Maurizio Sarri, al quale sono stati promessi degli investimenti di mercato, soprattutto in attacco, qualora dovesse partire Muriqi, che dopo un anno e mezzo è ancora un oggetto del mistero.

E in tutto questo sarebbe spuntata la candidatura di Eik Botheim, il centravanti del Bodo che ha rifilato 3 gol alla Roma in due partite di Conference League. Siccome tra un anno è in scadenza di contratto (dicembre del 2022) allora anche il prezzo potrebbe essere d’occasione. Non solo Tiago Pinto insomma, ma anche Tare – appena avrà il via libera da Lotito che dovrebbe incontrare il proprio allenatore nei prossimi giorni per discutere del rinnovo – potrebbe tentare un assalto al centravanti che in poche parole ha stregato Mourinho che lo ha visto da vicino. E che allo Special One ha fatto male. Si sapeva già che anche i biancocelesti stavano pensando all’attaccante. Ma la novità, importante, è decisamente un’altra.

Calciomercato Roma, Tare ha avviato i contatti

Il bottino di Botheim è di 19 gol in 40 partite. Una media importante, non c’è che dire. L’attaccante, classe 2000, gioca nell’Under 21 della Norvegia e ha fatto tutta la trafila delle Nazionali insieme ad Haaland. La novità però come detto è che il diesse della Lazio, Tare, avrebbe fatto un sondaggio con il manager del calciatore per cercare di capire quali sono le reali possibilità di farlo arrivare nella Capitale nel prossimo mese di gennaio. Un passo avanti decisamente importante nella trattativa, che potrebbe anche spiazzare Pinto. Alla Roma, vista la quasi certa partenza di Mayoral, un attaccante per la seconda parte di stagione serve.