Calciomercato Roma, colpo a zero | Adesso c’è anche Monchi

La Roma è a caccia di un centrocampista centrale con determinate caratteristiche, un terzino destro e anche un difensore centrale.

Da questi tre punti si ripartirà, e probabilmente lo si farà anche con una certa rapidità. A gennaio i giallorossi affronteranno il 6 – giorno dell’Epifania – il Milan a San Siro e tre giorni più tardi la Juventus all’Olimpico.

Non è sicuro che per quella data José Mourinho possa avere già uno dei tre rinforzi sopra citati, ma senz’altro Tiago Pinto ci proverà. Adesso però la Roma vive un momento molto delicato e dopo la terza sosta stagionale per le Nazionali, ci sarà un nuovo tour de force tra campionato e Conference League. A gennaio 2022 entrerà poi in gioco anche la Coppa Italia.

Calciomercato Roma, concorrenza spietata per il centrocampista

Dall’Atletico Madrid, al Manchester City, passando anche per la Juventus. Denis Zakaria è un centrocampista che fa gola a molti club europei. Il giocatore svizzero di proprietà del Borussia Monchengladbach sarà un calciatore svincolato al termine di questa stagione e il colpo a parametro zero viene ritenuto una grande occasione. Tra i club interessati c’è anche la Roma, che da tempo è sul calciatore. La concorrenza però si arricchisce sempre di più, visto che secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, anche il Siviglia dell’ex direttore sportivo giallorosso Monchi è interessato. La pandemia legata al coronavirus ha portato anche i più grandi top club europei a puntare molto sui parametri zero. Chissà quale squadra si aggiudicherà il centrocampista svizzero classe ’96.