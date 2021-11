Calciomercato Roma, accelerata sulla corsia | Ritorno di fiamma

In tre ruoli almeno verrà incentrato il calciomercato della Roma. Tiago Pinto è da tempo al lavoro per accontentare Mourinho.

La squadra giallorossa non sta attraversando un buon periodo con una solta vittoria nelle ultime 7 partite, un cammino che dall’ultima sosta per le Nazionali a questa attuale – che sicuramente servirà – è stato tutt’altro che positivo.

Se da una parte José Mourinho sta provando a capire cosa c’è che non va in questa rosa che ha a disposizione, dall’altra continua a spingere sulle richiede per rinforzare la stessa nel mercato di gennaio. Lo Special One, assieme al General Manager portoghese, ha individuato i ruoli su cui a gennaio si interverrà. Uno di questi è sicuramente il terzino destro, dove Bryan Reynolds non ha mai convinto e fornito certezze a Mourinho, che ormai punta solamente su Rick Karsdorp.

Calciomercato Roma, torna di moda Celik

Nell’evenienza è Roger Ibanez a sostituire l’olandese, il quale non può giocare tutte le partite, soprattutto quando si gioca una gara ogni tre giorni. Secondo quanto riportato da ‘tuttomercatoweb.com’, un nome che potrebbe tornare di moda per la corsia di destra è quello di Zeki Celik, terzino destro di proprietà del Lille. Il classe ’97 ha ancora un anno e mezzo di contratto ed è un profilo che piace anche all’Atletico Madrid di Diego Simeone. La Roma vuole accelerare le trattative per dare il prima possibile nuovi giocatori a Mourinho.