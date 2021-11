Nelle ultime partite la difesa della Roma ha lasciato a desiderare. I gol subiti sono stati troppo numerosi e alcuni errori individuali non sono passati inosservati. Già nel mese di gennaio potrebbero esserci dei movimenti: serve come il pane un’alternativa a Karsdorp come terzino destro, ma anche un centrale in caso soprattutto di cessione di Kumbulla al Torino.

