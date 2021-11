Altro infortunio in Nazionale | Rischio forfait

Allo Stadio Olimpico l’Italia di Roberto Mancini affronta la Svizzera in una gara decisiva per la qualificazione al Mondiale 2022.

Durante la sfida degli azzurri all’Olimpico di Roma nel delicato match per il primato nel girone C contro gli elvetici il giocatore è uscito per infortunio al minuto 68.

Per Ricardo Rodriguez, terzino sinistro del Torino, problema all’adduttore destro. Il giocatore svizzero è stato costretto ad uscire al minuto 68 della ripresa. In quuesta stagione lo svizzero ha totalizzato 11 presenze in Serie A e una in Coppa Italia, viene considerato uno molto affidabile dal tecnico granata.

Roma-Torino, rischio forfait

Per il terzino granata dunque potrebbe essere a rischio il match contro la Roma, previsto per domenica 28 novembre alle ore 18. Il Torino di Ivan Juric al rientro dalla sosta affronterà l’Udinese in casa lunedì 22 novembre 2022 alle ore 20:45, prima della trasferta nella capitale.