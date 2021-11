Roma in ansia, infortunio in Nazionale | Uscito dopo 17 minuti

La terza sosta stagionale per le Nazionali porta una notizia negativa alla Roma, per un infortunio del giocatore giallorosso.

A farne le spese è Marash Kumbulla, difensore dell’Albania impegnato nella sfida di qualificazione ai Mondiali contro l’Inghilterra.

Sul punteggio di 1-0, vantaggio siglato dal difensore del Manchester United Maguire, al minuto 15 Kumbulla è stato costretto ad abbandonare il campo per infortunio. L’albanese è stato sostituito due minuti più tardi dal difensore del Lecce Kastriot Dermaku. Dunque, attimi di preoccupazione in casa giallorossa, in attesa di capire l’entità dell’infortunio.

Roma, infortunio Kumbulla

La Roma e Mourinho dal loro canto sperano che non sia nulla di grave, nonostante l’utilizzo del giocatore in questa stagione sia stato molto basso a livello di minutaggio. Un problema comunque grande per i giallorossi che al momento a disposizione in quel ruolo hanno solamente Gianluca Mancini e Roger Ibanez, ai quali si aggiunge anche l’adattato Bryan Cristante.