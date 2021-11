Calciomercato Roma, arrivano importanti novità relativamente ad uno scenario di cui si è molto parlato nel recente periodo.

L’avvicinarsi del mese di gennaio, unitamente all’urgenza espressa più volte da Mourinho di abbracciare nuovi giocatori, costringe Tiago Pinto ad accelerare le trattative affinché il mister possa contare su nuovi profili già nei primi giorni del nuovo anno.

La priorità continua ad interessare la zona mediana del campo, laddove lo Special One aveva sin da subito evidenziato una carenza di non trascurabile importanza. L’interesse del gm portoghese sarà orientato proprio a limare questa regione con degli approdi funzionali quanto sostenibili. Ciò non esclude, in ogni modo, novità anche negli altri reparti.

Molto dipenderà anche dalla conduzione delle operazioni in uscita, destinate ad ultimare un piano epurativo catalizzato a giugno e ancora inconcluso a causa delle permanenze di chi non si sia rivelato all’altezza delle pretese del portoghese. Le appena citate sortite saranno fondamentali per sostenere i nuovi arrivi, alcuni dei quali, come emerso dalle ultime indiscrezioni, potrebbero interessare anche il reparto difensivo.

Calciomercato Roma, si tratta per Diogo Dalot: le ultime

In mattinata non erano arrivate notizie incoraggianti sul fronte Dalot. Il laterale portoghese, reduce dall’ultimo e discreto anno in Italia con la casacca del Milan, è finito da diverso tempo nel mirino della squadra giallorossa. Come raccontatovi, però, non sembravano esserci i giusti presupposti affinché potesse concretizzarsi un suo rientro in Italia.

La grande novità è stata invece lanciata da “Il Corriere dello Sport“, a detta del quale potrebbe a breve nascere una vera e propria trattativa con i “Red Devils“, volta ad ovviare una problematica non poco importante che riguarda il reparto arretrato. L’assenza ossia di una valida alternativa a Rick Karsdorp che sarebbe stata individuata proprio nell’iberico classe ’99. Quest’ultimo avrebbe potuto lasciare il campionato d’oltremanica già in estate ma mister Solskjaer sembrava intenzionato a dargli fiducia. I soli 83 minuti disputati fin qui non hanno però migliorato la sua situazione.

Da Trigoria filtra la volontà di proporre un prestito con obbligo di riscatto, legato al raggiungimento di un determinato numero di minuti giocati. Le cifre potrebbero aggirarsi sul milione e mezzo per il “loan” oneroso e di 15 milioni per l’acquisto definitivo. Seguiranno aggiornamenti.