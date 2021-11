Calciomercato Roma, l’annuncio che gela Pinto: “Vuole restare”

Nuovo scenario di mercato in casa Roma. Ad un mese e mezzo dall’apertura della sessione invernale c’è da registrare la presa di posizione del calciatore, probabilmente decisiva.

La Roma deve ritrovare la vittoria il prima possibile, sia in campionato che in Conference. Mentre Mourinho spera di recuperare i tanti infortunati, durante quest’ultima sosta, c’è da registrare un repentino cambiamento di trattativa. In Inghilterra son o sciuri ormai, il calciatore ha deciso il suo futuro.

Ultima sosta Nazionali dell’anno solare. Al netto dei tanti giallorossi partiti in giro per il mondo Mourinho spera di recuperare i tanti indisponibili in vista del ritorno in campo a Genova il 21 novembre. Parallelamente tante attenzioni si riversano anche sulla prossima finestra di calciomercato, quella di riparazione. Il tecnico non ha mai fatto mistero di aver bisogno di tanti rinforzi, non si contano più le seconde linee bocciate da Mou. Bocciati in tutti i ruoli di movimento, attacco, centrocampo e difesa. Nel reparto arretrato tante cose dovranno cambiare, soprattutto sulle fasce laterali. C’è da registrare un aggiornamento che raffredda con decisione una pista ipotizzata in Premier League, ecco l’annuncio che ha guastato i piani giallorossi.

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra sicuri: “A gennaio non si muove”

Repentino cambio di scenario in casa giallorossa, l’annuncio ha gelato totalmente Tiago Pinto, a caccia di rinforzi di valore. Tra i tanti ruoli da rinforzare c’è quello del terzino destro, la coperta è decisamente corta sulla fascia.

Secondo il sito CaughtOffside, il rinforzo sulla fascia non arriverà dal Manchester United. Ancora una volta Mourinho e Pinto erano segnalati sulle opportunità di mercato dalla Premier, ponendo gli occhi sul connazionale Diogo Dalot. Il giovane terzino, ex Milan, sarebbe stato il profilo ideale per alternarsi sulla fascia destra con Rick Karsdorp. Concorrenza di qualità per l’olandese al momento costretto agli straordinari, causa bocciatura di Reynolds. Ora tutto cambia velocemente, Dalot non avrebbe alcuna intenzione di lasciare i Red Devils nella sessione invernale.