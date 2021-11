Roma, De Rossi su Mourinho | “Non vorrei essere nei suoi panni”

Roma, sono arrivate le dichiarazioni dell’ex giallorosso su José Mourinho e il particolare momento vissuto dalla squadra.

I capitolini non stanno vivendo il loro miglior periodo, come evidenziato dall’infausto trend di risultati delle ultime settimane. Proprio a tal proposito, riportiamo le dichiarazioni rilasciate da chi conosce, forse meglio di tanti altri, questa piazza.

Ci riferiamo a Daniele De Rossi, storico capitano della Roma e destinato, come l’amico e collega Francesco Totti, a restare un emblema per l’ambiente e la città tutta. “Capitan futuro”, così come il numero 10, ha deciso di allontanarsi dal club capitolino in questi primi anni della sua nuova vita.

Se Francesco, dopo un periodo passato nella dirigenza della Roma, ha preferito aprire un’agenzia di scouting, il numero 16 sta pian piano provando a realizzare quel sogno che più volte aveva confessato negli ultimi anni di carriera. Quello, ossia, di seguire le orme di papà Alberto e sfruttare la sua longeva esperienza in mediana per una seconda giovinezza da passare non lontano dal campo di gioco ma in prossimità dell’aria tecnica e non della zona a schermo della difesa.

De Rossi, da poco divenuto allenatore di Uefa A, si occuperà delle giovanili dell’Italia e, a poche ore dal pareggio di ieri con la Svizzera, ha voluto così commentare la situazione di Mourinho ai microfoni di Sky Sport.

Roma, il parere di De Rossi su Mourinho e il particolare momento dei giallorossi

Così Daniele a riguardo. “Se Mourinho a fine stagione non si sarà stufato, la Roma potrebbe dirsi soddisfatta. Stiamo parlando di uno dei più forti allenatori in circolazione, la storia parla per lui ed è uno dei cinque o sei migliori di sempre. Giusto sottolineare che ci siano dei risultati da ottenere ma conosco e amo questa piazza e so bene che spesso è meglio viverla da fuori. Non vorrei essere nei suoi panni in questo momento. Sono arrivate le prime sconfitte ed ecco che tutti sono usciti fuori. Non aspettavano altro ma io direi che la miglior cosa sia quello di non farlo stufare”.

Chiaro e mai banale, come sempre.