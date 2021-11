ASRL | Calciomercato Roma, Pinto decisivo: pista congelata

Il general manager giallorosso potrebbe indirizzare la scelta su un altro profilo. Ecco la situazione del calciomercato.

La Roma dovrà intervenire sul mercato di gennaio con almeno tre rinforzi, per provare a portare a termine la stagione col raggiungimento di almeno un obiettivo. Il cammino di queste ultime partite ha confermato i limiti di questa rosa.

Una rosa non troppo lunga che necessita di ulteriore freschezza. Non solo in entrata, ma il lavoro del portoghese sarà anche quello in uscita, con i giocatori meno utilizzati da José Mourinho che potrebbero far comodo a molti altri club. Intanto per quanto riguarda il ruolo di difensore, possiamo portarvi un aggiornamento sul fronte delle entrate, con la decisione proprio di Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, situazione Marcao

Il difensore brasiliano del Galatasaray classe ’96 è un profilo accostato spesso alla società capitolina nei giorni scorsi. Secondo quanto appreso però dalla redazione di AsRomaLive.it, la pista che porta al difensore al momento risulta essere fredda, con Tiago Pinto non troppo convinto di Marcao per poter dare un’accelerata alla trattativa con la squadra turca, detentrice del cartellino. Il possibile acquisto al centro della difesa dipenderà molto anche dal futuro di Marash Kumbulla – che oggi ha rimediato un infortunio in Nazionale – ma soprattutto dalla continuità fisica di Chris Smalling.

Daniele Trecca