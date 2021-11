Calciomercato Roma, super colpo in A | Concorrenza bruciata e 35 milioni

Calciomercato Roma, stando alle ultime indiscrezioni sarebbe stata bruciata la concorrenza di numerose squadre. Si chiude oltre i 30 milioni di euro.

I capitolini sono chiamati nei prossimi mesi a livellare una rosa importante ma indubbiamente perfettibile, soprattutto considerando l’importanza data da Mourinho alle alternative, e ancora ben lontana dagli altri top team della Serie A.

Ciò non esclude la possibilità, soprattutto data l’importanza del mister in panchina, di poter anelare a piazzamenti importanti. L’obiettivo, senza utopistici sogni o illusioni fantascientifiche, continua ad essere quello del quarto posto. Fondamentale, quest’ultimo, anche da un punto di vista economico per sostenere la costruzione futura della rosa.

Qualche movimento caratterizzerà sicuramente anche la finestra di mercato invernale, durante la quale Tiago Pinto sarà chiamato ad assecondare almeno parte delle richieste avanzategli dal tecnico connazionale, a partire dalla questione, prioritaria da mesi, del centrocampista. Con ogni probabilità, si cercherà quindi di migliorare il livello della rosa proprio a partire dalla regione a schermo della difesa.

Dopo di che, se ci saranno i giusti presupposti, si cercherà di intervenire anche nei restanti due reparti. E nelle ultime settimane qualcosa sembrava essersi smosso anche sulla zona trequarti. A tal proposito, ci sono importanti aggiornamenti da segnalare.

Calciomercato Roma, il Milan mette la freccia per Boga: le ultime

Se non a gennaio, la prossima estate si cercherà di rinnovare anche il reparto offensivo. Diversi cambiamenti potrebbero interessare proprio le fasce, con la finalità principale di sostituire un Mkhitaryan nettamente in fase calante. I nomi monitorati sono plurimi e, tra i vari, era ritornato di moda anche quello di Jeremie Boga.

L’esterno del Sassuolo sembra però ormai avere il rossonero nel futuro. Stando a quanto riportato da Calciomercatonews.com, infatti, Maldini avrebbe superato la concorrenza dei non pochi club interessati all’ex Chelsea. Le grandi cose fatte vedere a Reggio Emilia, pur considerando la scarsa costanza che ha caratterizzato il suo ultimo biennio, hanno portato il suo valore a superare i 30 milioni di euro.

Forti di una qualificazione in Champions che, almeno per ora, appare come scontata e di diverse monetizzazioni in programma grazie ad alcune uscite previste a giugno, il Milan si sarebbe detto disposto ad accontentare le richieste del Sassuolo e ad accaparrarsi un profilo che, dopo l’esperienza inglese, è pronto all’esplosione definitiva nel Paese in cui ha ha maggiormente sciorinato il suo talento.