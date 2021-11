Calciomercato Roma, la Fiorentina perde i pezzi | Asta folle

Gennaio è più vicino di quanto si pensi in Serie A. Durante l’ultima sosta Nazionali si tirano le somme in vista della prossima finestra di calciomercato. La Fiorentina perde i pezzi.

Si aspetta una sessione di mercato molto intensa in Serie A. Durante l’ultima pausa per le qualificazioni mondiali si iniziano a delineare nuovi scenari. Tante squadre si stanno mobilitando in vista della finestra di riparazione. La Fiorentina rischia di dover affrontare diverse grane, parecchi giocatori importanti non sembrano voler rinnovare.

Nuovo scenario di mercato in Serie A, ancora una volta coinvolta la Fiorentina. La compagine toscana rischia di dover affrontare diverse grane, tanti big sembrano al passo d’addio. Non bastava la grana Vlahovic per Rocco Commisso, il presidente dei viola dovrà affrontare un altro scoglio a gennaio. Ennesimo big che non sembra aver alcuna intenzione di rinnovare, l’attuale contratto è in scadenza nel 2023. Di sicuro non mancano le pretendenti sul mercato, tante squadre importanti seguirebbero con interesse la vicenda. Interesse in Serie A, ma non solo, potrebbe scatenarsi una vera e propria asta nella sessione di mercato invernale.

Calciomercato Roma, la viola perde i pezzi

Altro tassello importante dei toscani al passo d’addio. Oltre al numero 9 la Fiorentina rischia di dover separarsi anche dall’estremo difensore. Come riportano i colleghi del sito Calciomercatonews.com anche Bartosz Dragowski. Con un colpo solo i toscani potrebbero dover cedere i due estremi titolari.

Sul portiere polacco ci sono diverse sirene di mercato. Almeno un tris di big in Serie A, Milan e Juve interessate. Anche la Roma di Mou potrebbe effettuare un sondaggio. Nessun dubbio su Rui Patricio, ma il polacco ha 9 anni di meno. Il classe 1997 interessa anche in Europa, il rischio è che si scateni una vera e propri asta folle. Borussia Dortmund e Atletico Madrid su tutte potrebbero strappare il portiere dei viola alla concorrenza italiana. Per il polacco finora 82 gare con la maglia della Fiorentina, che lo ritroverà tra i pali dopo la sosta Nazionali. La domanda ora è se resterà anche dopo la sessione di mercato in vista.