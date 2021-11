Calciomercato Roma, corsa a tre in Italia | Giallorossi alla finestra

Manca ormai poco più di un mese e mezzo all’apertura della sessione invernale del calciomercato, dove la Roma dovrà rinforzarsi.

Tiago Pinto continua nella ricerca dei giocatori idonei e ideali per rinforzare la rosa di José Mourinho, il quale più volte, anche davanti alla telecamere, ha detto che necessita ancora di qualche giocatore.

Alcuni giocatori sono fuori rosa da mesi ormai – Federico Fazio e Davide Santon i due calciatori – mentre altri vengono impiegati molto poco dallo Special One, che evidentemente ha cambiato il pensiero nel corso di questi mesi, ma quando soprattutto il calciomercato era chiuso. Il futuro di alcuni di loro è in mano a ciò che uscirà fuori dalla sessione invernale di gennaio.

Calciomercato Roma, corsa a tre per Ceballos

Tra questi ci sono ben due centrocampisti, da una parte Gonzalo Villar e dall’altra Amadou Diawara. Quello che sembra avere più mercato è lo spagnolo, che potrebbe fare gola a molti club europei, anche in Italia. Il guineano, invece, potrebbe fare più fatica a trovare una sistemazione. Dovrà essere bravo il general manager giallorosso a trovargli una soluzione che gli possa però andare bene, visti i rifiuti anche in estate.

Intanto per quanto riguarda le entrate, a centrocampo sicuramente i Friedkin faranno uno sforzo per José Mourinho, che prima con Xhaka e ora con Zakaria avrebbe individuato i primissimi obiettivi da centrare. Per lo svizzero c’è una folta concorrenza, ma un altro nome che è in orbita Roma è quello di Dani Ceballos. Lo spagnolo del Real Madrid ha ancora un anno e mezzo di contratto ed è un profilo che piace anche a Milan e Inter. Dei nerazzurri ve ne avevamo parlato proprio questa mattina, mentre i rossoneri sono da tempo sul ragazzo classe ’96 ma non hanno mai affondato il colpo.