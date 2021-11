Calciomercato Roma, prezzo dimezzato a gennaio | Tentazione Mourinho

Dall’Inghilterra rimbalzano voci sulla possibile cessione, a prezzo di saldo, di un calciatore più volte accostato alla Roma.

La Roma si prepara ad andare incontro a una sorta di rivoluzione. Le richieste avanzate nelle scorse settimane da José Mourinho sono chiare: l’allenatore vuole innalzare il livello della rosa a sua disposizione. Per farlo serviranno interventi sul mercato già a partire dalla sessione invernale che si aprirà a gennaio. E se le priorità in casa giallorossa riguardano chiaramente la difesa e il centrocampo, non si possono escludere sorprese.

Il reparto arretrato e la mediana sono quelli su cui Tiago Pinto e la squadra mercato giallorossa si stanno concentrando, visto che necessitano di un restyling importante. Ma il general manager portoghese ha chiaro l’obiettivo comune: rendere la Roma sempre più forte. E per farlo sa che è importante tenere d’occhio le opportunità che a volte il calciomercato può presentare.

Calciomercato Roma, affare in Premier | Parte a prezzo di saldo

Occasioni che spesso si possono materializzare anche durante la sessione di gennaio. E se Pinto continua a tenere d’occhio le piste che portano a calciatori in scadenza di contratto, anche le situazioni degli esuberi dei top club europei sono da monitorare costantemente. Tra questi, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Premier, potrebbe figurare anche Jesse Lingard.

Il fantasista, capace di ricoprire diversi ruoli offensivi, piace a José Mourinho e potrebbe salutare Manchester già a gennaio a un prezzo molto più basso di quanto non si potesse prevedere in estate. Durante l’ultima sessione di calciomercato, infatti, i Red Devils avevano rifiutato proposte da 20 milioni di sterline, continuando a chiederne 25. Ora, con Lingard sempre più ai margini del progetto, lo scenario sembra stravolto: il calciatore potrebbe partire per una cifra più che dimezzata. 10 milioni di sterline, poco meno di 12 milioni di euro, potrebbero bastare. Da segnalare che, come sottolinea The Sun, Lingard piace molto in Premier: su di lui ci sarebbero i fari sia del West Ham che del Newcastle.