José Mourinho ha basato i suoi grandi successi da allenatore sulla solidità della difesa delle squadre finora allenate. L’inizio con la Roma da questo punto di vista non è stato entusiasmante. Le goleade subite contro squadre non certo di primo piano come Verona, Bodo Glimt e Venezia in particolare sono delle ferite aperte. E così nel corso della finestra di calciomercato di gennaio sarà necessario rinforzare anche la retroguardia.

