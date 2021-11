Calciomercato Roma, Mou beffa l’Inter | Arriva con lo scambio

Calciomercato Roma, i giallorossi sondano il colpaccio mettendo sul piatto uno scambio inaspettato: scacco matto ad Inter e Napoli.

La sosta delle Nazionali è agli sgoccioli, ma i rumours di mercato cominciano a rincorrersi senza soluzione di continuità già da tempo, anche perché sono tante le compagini che dovranno fare qualcosa in occasione delle prossime sessioni di negoziazioni, per venire incontro alle esigenze dei rispettivi allenatori.

Tra queste, impossibile non citare la Roma, con Mourinho che ha fatto capire senza paura di essere frainteso di aver bisogno di innesti di qualità e quantità, in grado di rimpolpare la propria rosa. Sono tanti i profili che in queste ore sono stati accostati ai giallorossi, sia in mediana che in difesa. Se fino a poco tempo fa la pista che portava a Denis Zakaria sembrava essere quella più calda, la trattativa per il centrocampista elvetico del Borussia Mönchengladbach vive una fase di stasi, alla luce dell’inserimento di tanti top club europei. Ragion per cui, il general manager dei capitolini potrebbe entrare nell’ordine di idee di vagliare altre tipe di piste, magari riannodando il filo di trattative che sembravano essere finite nel dimenticatoio.

Calciomercato Roma, colpo Nandez con lo scambio: ecco il piano

E così, stando a quanto riferito da calciomercatoweb.it, la pista che porta a Nahitan Nandez potrebbe ritornare clamorosamente in auge. La mezzala uruguayana classe ’95 la scorsa estate fu molto vicino a partire, con l’Inter pronta a mettere sul piatto un prestito con diritto di riscatto, salvo poi decidere di virare con decisione su Dumfries, dopo aver racimolato i soldi ricavati dalla cessione di Lukaku. A distanza di qualche mese, il Cagliari potrebbe chiedere circa 25 milioni di euro per lasciarlo partire: cifra che la Roma punterebbe a ridurre, inserendo nell’affare il cartellino di Riccardo Calafiori, che potrebbe far comodo nello scacchiere tattico con il quale Walter Mazzarri ha intenzione di plasmare la sua creatura. Chiaramente al momento si tratta soltanto di un’idea e una vera e propria trattativa non è ancora iniziata. Oltre che dai nerazzurri, comunque, anche il Napoli monitora la pista Nandez con interesse.