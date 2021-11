Roma, Mourinho sorride | Torna ad allenarsi in gruppo

Roma, arrivano notizie incoraggianti dall’infermeria giallorossa. Fondamentale per Mourinho e la squadra il suo recupero.

Archiviata la brutta parentesi di Venezia, giunta a conclusione di un ciclo di partite tutt’altro che felice, la squadra dello Special One è ora attesa da un altro corpo di impegni di indubbia importanza e destinato a durare fino ai giorni natalizi.

Si inizierà domenica in quel di Genova, per la seconda trasferta consecutiva dopo quella su citata in casa dei lagunari. Affrontare i rossoblù sul proprio campo non è mai stato semplice per la Roma, chiamata ora non solo a rispondere dopo la scorsa debacle ma ad affrontare una squadra che vive l’entusiasmo del cambio allenatore.

Ciò giustifica il motivo per il quale sarà fondamentale non solo contare sulla leadership e il carisma del portoghese ma anche incrociare le dita e sperare di poter avere una squadra al completo per le prossime settimane. Da questo punto di vista non erano arrivate buone notizie negli scorsi giorni, soprattutto relativamente al reparto difensivo.

A ciò si aggiunga anche la preliminare sortita di Pellegrini e Zaniolo da Coverciano per delle problematiche fisiche che avevano spaventato non poco la piazza. Proprio da questo punto di vista, sono arrivate importanti novità.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, addio immediato per il colpaccio | Tutte le cifre

Roma, le ultime sulle condizioni di Zaniolo

Come su riportato, il numero 22 non ha potuto prendere parte a nessuna delle due gare, l’ultima è in programma stasera, della Nazionale italiana. Le problematiche muscolari accusate negli scorsi giorni hanno infatti costretto lui a fare rientro a Trigoria, con la finalità di seguire un piano preventivo, memori delle sue brutte esperienze nel recente passato.

Stando a quanto riportato da “Il Tempo“, però, l’ex Inter è ormai pronto a tornare utile alla causa, dopo una non titolarità in quel di Venezia causata non solo da questioni fisiche. Nicolò ha infatti superato gli acciacchi degli ultimi giorni e già oggi pomeriggio è previsto il suo rientro in gruppo. Per la gara di domenica, non dovrebbero esserci dubbi su chi occuperà dunque la corsia destra alle spalle di Abraham.