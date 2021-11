Calciomercato Roma, addio immediato per il colpaccio | Tutte le cifre

Roma alle prese con una serie di valutazioni per rinforzare la rosa durante il calciomercato invernale: Pinto lavora su più tavoli.

Alla ripresa dopo la sosta per le Nazionali, la Roma sarà chiamata a riscattare gli ultimi risultati negativi. Un ciclo di partite, quello che si è chiuso con la sconfitta di Venezia, che ha portato ai giallorossi soltanto la vittoria sul campo del Cagliari. Troppo poco per chi ambisce al quarto posto valido per qualificarsi alla prossima Champions League. E troppo poco anche rispetto all’ottimo avvio di stagione che la Roma aveva fatto vedere.

La storia è nota e dalla disfatta norvegese contro il Bodo Glimt le cose si sono complicate. Le riserve giallorosse hanno confermato le preoccupazioni di Mourinho, dimostrandosi non all’altezza. Per questo molti di loro sono destinati a partire già a gennaio, quando Tiago Pinto cercherà di rinnovare profondamente il look della rosa a disposizione del tecnico.

Calciomercato Roma, porte girevoli in difesa | L’idea di Pinto

Con la valigia in mano ci sono diversi calciatori: certamente Bryan Reynolds, destinato a partire in prestito. Ma anche per i centrocampisti Villar e Diawara, salvo complicazioni, la strada dell’addio sembra segnata. Stesso discorso per Borja Mayoral, che nonostante il comportamento eccellente e la voglia di fare bene dimostrata nelle ultime apparizioni saluterà la Capitale all’inizio del calciomercato invernale. C’è poi il capitolo dedicato a Marash Kumbulla. Il centrale albanese è tornato a giocare titolare a Venezia, vista la scelta di Mourinho di puntare su una difesa a 3. Una decisione che teoricamente potrebbe rilanciare l’albanese, che tuttavia non offre le garanzie tecniche che lo Special One pretende.

Una circostanza che, unita ai problemi fisici di Smalling, spinge Pinto a lavorare per l’arrivo di un difensore centrale. L’idea della dirigenza è acquistare un calciatore che possa far parte in pianta stabile del progetto triennale di Mourinho, magari con un acquisto in prestito con diritto di riscatto. Il preferito è Marcos Senesi, argentino del Feyenoord che andrà in scadenza di contratto tra un anno. Gli olandesi lo valutavano 20 milioni, ma il rischio di portarlo nell’ultimo anno di contratto impone valutazioni differenti: secondo Il Corriere dello Sport una decina di milioni, magari da pagare in più tranche, potrebbe essere sufficiente. Pinto lo sa e segue la situazione con attenzione. A semplificare tutto potrebbe esserci proprio l’uscita di Kumbulla. L’albanese piace molto al Torino: se i granata decidessero di affondare, l’affare Senesi diventerebbe decisamente più probabile.