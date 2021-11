Calciomercato Roma, arriva a gennaio | Prezzo dimezzato

Negli ultimi giorni è tornato d’attualità un nome già accostato nei mesi scorsi alla Roma. Ora Pinto e Mourinho avrebbero deciso di puntare su di lui.

Mentre il Campionato è fermo a causa delle partite di qualificazione ai mondiali di Qatar 2022, il calciomercato continua a fremere. A un mese e mezzo dalla riapertura dei trasferimenti dirigenti e direttori sportivi sentono avvicinarsi l’entrata nel vivo delle trattative. C’è ancora tanto tempo, è vero. Ma in una sessione complicata come quella invernale è fondamentale arrivare con le idee chiare al momento decisivo.

Il general manager della Roma Tiago Pinto lo sa bene e per questo, insieme alla squadra mercato, lavora su più fronti cercando le migliori candidature per la rosa giallorossa. Le esigenze manifestate da José Mourinho sono chiare e il dirigente portoghese intende fare il massimo per consegnare al tecnico una rosa più profonda e meglio attrezzata per la seconda parte di stagione.

Calciomercato Roma, ecco il rinforzo | Perfetto per Mourinho

Pinto sa di dover intervenire soprattutto in difesa e a centrocampo. Sono questi i reparti in cui la Roma ha più bisogno di nuovi innesti e il g.m. segue diverse piste per gennaio. Negli ultimi giorni si è registrato, a proposito della mediana, un raffreddamento dell’opzione che porterebbe a Denis Zakaria. Sullo svizzero ci sono molti club e le ambizioni del calciatore – che vorrebbe giocare in Champions – sembrano allontanarlo da Roma.

Per questo è tornato in voga un nome già circolato in estate, quello di Florian Grillitsch. L’imponente centrocampista austriaco è il prototipo del mediano mourinhano. Forte fisicamente ma anche dotato di buone geometrie, Grillitsch – come Zakaria – ha deciso di non rinnovare il contratto con l’Hoffenheim, spingendo il club a metterlo sul mercato. Come sottolinea oggi Il Messaggero, per caratteristiche l’austriaco potrebbe essere l’alternativa a Cristante, più che a Veretout. In estate l’Hoffenheim aveva chiesto 15 milioni per il cartellino. Oggi la situazione è molto diversa e i tedeschi sarebbero costretti ad accontentarsi di un’offerta decisamente inferiore: 7-8 milioni di euro potrebbero bastare.