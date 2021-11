Calciomercato Roma, l’annuncio che gela Mou | Svolta per il colpaccio

Calciomercato Roma, la bomba dalla Spagna che rimescola le carte in tavola e che inevitabilmente cambia le strategie.

Dopo aver archiviato una pausa Nazionali amara per la compagine di Roberto Mancini, il campionato entrerà nel vivo, presentando alcune gare che potrebbero orientare in maniera importante le sorti di un campionato nel quale la Roma di Mou, dopo un inizio a spron battuto, sta riscontrando qualche difficoltà di troppo, soprattutto nell’ultimo periodo.

Vi sono alcuni difetti strutturali che caratterizzano la rosa giallorossa ai quali Pinto cercherà di porre rimedio in questa finestra di calciomercato; sono tanti i nomi vagliati dal general manager dei capitolini che però, stando a quanto riferito dalla Spagna, e più nello specifico dal portale “El Nacional“, dovrà rivedere le proprie strategie. Nella lista dei possibili acquisti della Roma, infatti, erano finiti anche alcuni profili del Real Madrid, di cui Ancelotti potrebbe decidere di fare a meno. Uni di questi era Nacho, che piace dalle parti di Trigoria per la sua duttilità tattica, che gli consente di ricoprire svariati ruoli nello scacchiere difensivo.

Calciomercato Roma, bomba dalla Spagna | La decisione di Nacho

Era stata ventilata l’ipotesi che la Roma affondasse il colpo già a gennaio, per regalare a Mou un innesto polivalente con il quale rimpolpare un reparto che sia nella batterie dei centrali, che su quella dei terzini destri, ha dimostrato di avere la coperta corta. Tuttavia, Nacho sarebbe intenzionato a restare ai Blancos fino al 2023, anno in cui scade il suo contratto con il club spagnolo, per provare a ritagliarsi spazio nello scacchiere di Ancelotti. Motivo per il quale Pinto avrebbe già dirottato le proprie attenzioni altrove, cominciando a sondare il profilo di Botman del Lille.