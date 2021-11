Calciomercato Roma, niente rinnovo | Lo prende la Juventus

Riflettori accesi sulla prossima finestra di calciomercato. Nella sessione invernale si aspetta una piccola rivoluzione in Serie A. Dalla Spagna sono sicuri, niente rinnovo.

Nuovo scenario di mercato in Serie A. Manca un mese e mezzo all’apertura della sessione di riparazione. Si prevede un gennaio acceso per tante squadre che dovranno cambiare per forza di cose. Una nuova sfida potrebbe metter di fronte Juve e Roma, ma i bianconeri sembrano in netto vantaggio.

Nuova pista di mercato dalla Spagna, si allontana sempre più il rinnovo. Sirene che tornano ad accendersi per lui in Serie A, molte volte venne accostato al campionato italiano. La prossima sessione di mercato potrebbe essere quella della svolta, il prolungamento contrattuale non sembra voler arrivare. Col contratto in scadenza nel 2023 non è da escludere la sua partenza anche a gennaio, si può scatenare una vera e propria asta in Serie A. Sulle sue tracce, in pole position, ci sarebbe la Juventus. Il calciatore è un’esplicita richiesta del tecnico Allegri.

Calciomercato, il rinnovo si allontana | Lo prende la Juventus

I bianconeri dovranno muoversi sul mercato, su questo ci sono pochi dubbi. Situazione analoga in casa Roma, Mou non ha mai fatto segreto di aver bisogno di rinforzi, in quasi tutti i ruoli del campo. Una pista si riaccende dalla Spagna, il rinnovo contrattuale in casa Real Madrid è sempre più lontano.

Si allontana il rinnovo contrattuale di Marcos Asensio, sempre meno spazio per lui al Real. A riportarlo il sito Sport.es che rilancia con decisione la possibilità di un addio a gennaio. L’attuale contratto con i blancos è in scadenza nel 2023. Nel 4-3-3 di Ancelotti non c’è spazio per lui e la soluzione più adatta a tutti potrebbe essere quella del mercato di gennaio. Su Asensio è forte l’interesse della Juventus, secondo i media spagnoli Massimiliano Allegri avrebbe fatto espressa richiesta per il rinforzo pesante a gennaio.