Calciomercato Roma, blitz della Juventus | Arriva con lo scambio

Calciomercato Roma, colpaccio dalla Juve: il super scambio che fa felici Allegri e Mourinho. Cosa bolle in pentola.

Questi ultimi giorni hanno creato le basi per un interessante duello di mercato tra la Juventus e la Roma: il motivo del contendere, neanche a dirlo, è quel Denis Zakaria che stuzzica le fantasie di molti addetti ai lavori in giro per l’Europa, alla luce dei sondaggi effettuati dall’Inter, dal City, dal Barcellona, Borussia Dortmund e Arsenal tra le altre.

Chiaramente, un profilo come quello dell’attuale centrocampista del Borussia Mönchengladbach sarebbe funzionale ad entrambe le compagini, le cui mediane hanno bisogno di qualche ritocco; sono tanti, troppi, gli esuberi di cui Allegri e Mourinho sono pronti a disfarsi, ma che potrebbero offrire lo spunto decisivo per imbastire interessanti trattative, magari già nella sessione invernale di calciomercato. La “Vecchia Signora“, infatti, è alla ricerca di eventuali acquirenti per Aaron Ramsey, dal momento che il gallese, dilaniato dai continui infortuni, solo in Nazionale sembra ricalcare le sfolgoranti prestazioni di cui si è resto protagonista con la maglia dell’Arsenal.

Calciomercato Roma, idea scambio con la Juve | Ramsey può arrivare così

Accostato anche alla Roma, Ramsey è legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2023, in virtù del quale percepisce più di 7 milioni di euro a stagione: diventerebbe un profilo opzionabile per Pinto solo se entrasse nell’ordine di idee di decurtarsi l’ingaggio, o se i bianconeri in qualche modo si facessero carico di parte degli emolumenti. Secondo quanto riportato da calciomercatonews.com, i giallorossi potrebbero anche decidere di offrire il cartellino di Villar, che non è riuscito a ritagliarsi con continuità un ruolo da titolare sotto Mou: il murciano, tra l’altro, era stato accostato alla Juve già qualche mese fa, ma per adesso non ha ancora affondato il colpo.